Verona-Napoli fa 91 | dalla finale di Coppa Italia nel ’75 alla doppietta di Kvara

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPassando per Milanese nel ’96, e quell’esordio che mette di buon umore, quella di domenica pomeriggio sarà la novantunesima volta che iled ilsi incontreranno, tra Serie A, Serie B e. L’ultima volta che le due squadre si sono sfidate all’esordio in campionato, è stato nel campionato 2022/2023, quando gli azzurri di mister Spalletti si sono imposti 5-2 al Bentegodi. La vittoria in quell’esordio, sarebbe stata la prima di una lunga serie di godimenti che avrebbe portato al terzo scudetto.è la prima partita di campionato di Antonio Conte sulla panchina del. La vittoria agli scaligeri nel proprio stadio manca dal 2021: ildi Gattuso partì bene, perché Lozano riuscì a segnare dopo appena otto secondi. Poi, quel vantaggio fu dilapidato, ed ilsi impose per 3-1.