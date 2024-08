Stanislav Lobotka tutto ciò che non sai sul regista del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 16 agosto 2024)è un centrocampista slovacco che ha trovato la sua casa neldi Luciano Spalletti. È arrivato in Italia nel gennaio 2020, dopo aver giocato in Spagna al Celta Vigo. Da allora, è diventato un pilastro delper le sue qualità tecniche e la sua capacità di controllare il gioco. Alcuni hanno inizialmente dubitato di lui, masi è rivelato uno dei migliori registi della Serie A. È diventato un elemento chiave per Spalletti nell’anno dello Scudetto. La sua abilità nel palleggio, la visione di gioco e la precisione nei passaggi lo rendono un punto di riferimento per l’attacco del. Il centrocampista delè apprezzato per la sua capacità di mantenere l’equilibrio in fase di non possesso. Non è un giocatore che si distingue in verticalizzazioni o tiri, ma la sua abilità nel far girare il gioco lo rende prezioso.