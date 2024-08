Paetongtarn Shinawatra eletta prima ministra della Thailandia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il parlamento thailandese ha eletto oggi, leader trentasettenne del partito di governo Pheu Thai, come primo ministro, due giorni dopo che Srettha Thavisin è stato rimosso dalla carica dalla Corte Costituzionale.è la figlia più giovane dell’ex primo ministro Thaksin. L’esponente politica ha ottenuto il sostegno di oltre 250 membriCamera bassa, raggiungendo la maggioranza necessaria di voti. Nessun candidato era stato indicato dall’opposizione. In una conferenza stampa giovedì, ha dichiarato che continuerà a portare avanti le politiche del suo partito. L’ex primo ministro Srettha è stato destituito dalla corte per aver violato la costituzione nominando un ex detenuto nel suo gabinetto. Oltre alla rimozione di Srettha, la corte ha anche ordinato a tutto il gabinetto di dimettersi.