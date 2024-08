Osimhen il Chelsea spera di trovare l’accordo con il Napoli per il centravanti Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ilconferma il forte interesse delper. I Bluesno diper ilnigeriano. Matt Law scrive sul quotidiano inglese: “Oltre alla trattativa con l’Atletico per Felix e Gallagher, ildiun accordo con ilper l’attaccante Victor. Gli italiani vogliono acquistare Romelu Lukaku. In vista della sua prima partita in Premier League da allenatore del, domenica contro il Manchester City, Enzo Maresca ha confermato che Gallagher si sta allenando separatamente dalla squadra titolare e che il club è ancora sul mercato per fare acquisti”. Maresca svia le domande sue Joao Felix L’allenatore del, Enzo Maresca, ha iniziato la sua conferenza stampa confermando che tutti sono disponibili ad affrontare il Manchester City, tranne Reece James e Conor Gallagher.