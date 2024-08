Lady Gaga e Bruno Mars insieme con ‘Die With a Smile’ – Video

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) (Adnkronos) –cantanoper la prima volta nella ballata d’amore, un nuovo singolo emusicale pubblicato giovedì 15 agosto. Neleseguono la canzone su un palco retrò con chitarra e tastiera. Lui indossa un cappello da cowboy e lei fa una dichiarazione in calzamaglia rossa brillante. Le voci su una collaborazione tracircolavano in rete da diversi giorni e i due cantanti hanno confermato la notizia con un post sui social. Nel suo annuncio,ha detto che la canzone era per i fan “in attesa di LG7”, il suo attesissimo nuovo album che non ha ancora una data di uscita.