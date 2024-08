La cantante italiana torna sul palco ed è irriconoscibile | l’appello sui social VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 16 agosto 2024). Dopo essere stata lontana dai riflettori per anni, lata a esibirsi lo scorso 12 agosto 2024 al festival di Marianopoli, in provincia di Caltanissetta. La sua performance ha riacceso l’attenzione su di lei, accompagnata da un appello per darle sostegno. Nonostante il cambiamento fisico evidente, la sua voce e grinta sono rimaste inalterate. L’artista ha raccontato di essere stata emarginata dalla scena musicale, accusando Caterina Caselli e la sua “Sugar” di averla abbandonata, lasciandola ai margini di un’industria che un tempo la acclamava. ( dopo le foto) Leggi anche: Terribile esplosione in Italia, diversi i feriti Leggi anche: Alvaro Morata e Alice Campello, caos dopo l’annuncio della separazione:no insieme? Gerardina Trovatosulma è“Mi hanno fatta fuori. Mi hanno abbandonata.