La campionessa olimpica di pugilato che ha diviso l' opinione pubblica risponde alle critiche nello spot di un salone di bellezza algerino il cui titolare attacca la boxeur italiana Angela Carini Insomma le polemiche olimpiche non si sono ancora placate

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 16 agosto 2024) I riflettori delle Olimpiadi di Parigi 2024 sispenti, ma la vicenda di Imane Khelif continua a far parlare. La neodi boxe, categoria 66 kg, ha deciso di mostrarsi al mondo in una veste inedita, scacciando definitivamente ogni dubbio sulla sua identità e. In un post su Instagram, ildiBeauty Code ha presentato la nuova immagine di Imane, con un look fresco e femminile che ha lasciato tutti a bocca aperta. Abito a fiori, gioielli delicati e un nuovo taglio di capelli: la pugile ha voluto dimostrare che la sua forza non risiede solo nei muscoli, ma anche nella sua capacità di essere una donna a tutto tondo.