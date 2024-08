Khvicha Kvaratskhelia tutte le curiosità sul fuoriclasse del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 16 agosto 2024)è un calciatore georgiano di 22 anni che gioca nel. È diventato famoso per le sue prestazioni eccezionali nella Serie A. Ha segnato 15 gol e dato 13 assist nella stagione 2022-2023. Illo ha comprato per 10 milioni di euro. Ora il suo valore è di 60 milioni di euro, almeno secondo Transfermarkt, ma il prezzo è in costante crescita. E’ stato anche vicino alla Juventus, ma gli azzurri hanno anticipato tutti. I tifosi dello amano molto. Gli hanno dato soprannomi come “Angelo Azzurro”, “Kvaravaggio” e “Kvaradona”. L’ascesa del talento georgiano, nato in Georgia, ha iniziato a giocare nel Rubin Kazan, un club russo. Dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, è stato costretto a lasciare il Rubin Kazan. È poi tornato in Georgia per giocare con la Dinamo Batumi, prima di andare al