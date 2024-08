Imane Khelif il sono donna show continua | scopre il parrucchiere e posta il video da modella

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) Fa sensazione la scoperta della bellezza femminile, improvvisa, quasi miracolosa, di, dopo i combattimenti sul ring e la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi con un look da maschiaccio e lo sguardo arcigno di chi, a prescindere dal testosterone, non sembra avere molta voglia di esibire la gentilezza del gentil sesso. Dopo lo scandalo dell’incontro vinto contro l’italiana Angela Carini e la successiva conquista della medaglia,ha investito tutto proprio sulla sua femminilità, a giudicare dalto sul suo profilo Instagram: va dal, attività abituale per le donne di tutto il mondo, e ne esce con un taglio da star di Hollywood, con orecchini, abito a fiori e al collo, ovviamente, la medaglia conquistate nella competizione di boxe femminile.