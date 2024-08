Il vangelo secondo Clarence la recensione | il gospel antirazzista di Jeymes Samuel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 16 agosto 2024) L'autore di The Harder They Fall si getta in un'audace rivisitazione della parabola biblica di Gesù ne Il, riflettendo sulle contraddizioni della fede e della conoscenza. Su Amazon Prime Video, un film che è più di ciò che sembra. In Brian di Nazareth, i Monty Python mettevano in scena sul finire degli anni '70 una scorretta ed esilarante parodia della vita di Gesù, sfruttando la commedia dell'equivoco per creare un messia mai così umano e guidato dal buon senso. Quarantacinque anni dopo e un bel po' di rivisitazioni all'attivo, è adessoin arte The Bullitts a tentare una riscrittura spinosa e audace della parabola cristiana con Il, disponibile su Amazon Prime Video. È chiaro come l'ispirazione portante del concept venga proprio dai Monty Python, ma sarebbe sbagliato accostare i due film perché nascono da