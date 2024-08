Fiorentina visite mediche per Gudmundsson | pronto contratto quinquennale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) “Sono molto felice di essere qua, forza viola”. Con queste parole Albertsi è presentato all’Istituo Fanfani di Firenze per lecon la. L’islandese ormai ex Genoa èa firmare unnon appena ledaranno esito positivo. I viola hanno chiuso l’operazione di mercato sulla base della formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, per una operazione complessiva di circa 25 milioni di euro che saranno versati al Genoa. I gigliati hanno celebrato la giornata con un divertente post su Twitter: una foto di una bandiera islandese al vento, con sullo sfondo la città di Firenze. Il tweet della?? pic.twitter.com/NXS49icgzo — ACF(@acf) August 16, 2024perSportFace.