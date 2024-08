Venezuela Biden appoggia la proposta di Brasile e Colombia | Si torni a votare La leader dell’opposizione | Un insulto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Si erano sentiti per telefono, nella notte, Gustavo Petro e Luiz Inácio Lula da Silva. I presidenti dihanno discusso su quale possa essere la via superare la crisi in atto a Caracas. La situazione dopo le elezioni del 28 luglio resta tesa, sia a livello politico che sociale. Sul presidente Nicolás Maduro pendono le accuse di brogli ai danni del candidatoEdmundo González. La divulgazione dei verbali elettorali da parte del Consiglio elettorale nazionale tarda ad arrivare e la pressione internazionale sulaumenta. Per Lula, che ancora non ha riconosciuto l’ex dirigente sindacale come vincitore, Maduro dovrebbe avere il “buon senso” di far tornare il Paese alle urne.