Tregua a Gaza il conflitto non si allarghi | il monito di Papa Francesco

(Di giovedì 15 agosto 2024) Nuovo appello delper la pace in Medioriente. "Continuo a seguire con preoccupazione la gravissima situazione umanitaria ae chiedo ancora una volta che si cessi il fuoco su tutti i fronti, che si liberino gli ostaggi, che si aiuti la popolazione stremata", le parole dial termine dell'Angelus. "Incoraggio tutti a compiere ogni sforzo perché ilnon sie a percorrere le vie del negoziato affinché questa tragedia finisca presto. Non dimentichiamo: la guerra è una sconfitta", ha poi sottolineato il Pontefice. Al via intanto a Doha, in Qatar, i negoziati per lae il rilascio degli ostaggi israeliano. Alle trattative non partecipa Hamas.