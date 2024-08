Tragedia ad Anzio cadavere di un uomo ritrovato in spiaggia | indagini in corso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 15 agosto 2024 – Una tranquilla giornata estiva si è trasformata in un incubo al Lido Garda di, dove una bambina ha fatto una macabra scoperta mentre faceva il bagno: il corpo senza vita di ungalleggiava a riva. La bambina, spaventata, ha subito avvisato i genitori che si trovavano poco più avanti sulla. I genitori hanno immediatamente contattato la Polizia di, che è intervenuta prontamente sul posto. Le autorità hanno avviato un'indagine per identificare la vittima e determinare le cause del decesso. Al momento, non sono noti dettagli sull'identità dell'né su come il corpo sia finito in mare. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali segnalazioni di persone scomparse per fare luce su questa tragica vicenda.