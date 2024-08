Sharon Verzeni esame del Dna ai residenti della via dove è stata uccisa e alle persone in contatto con lei Accertamenti sul telefono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Non è lo screening a tappeto come avvenne per il caso di Yara Gambirasio, ma per scoprire chi ha ucciso, accoltellata in strada a Terno d’Isola dopo la mezzanotte del 30 luglio, gli investigatori puntano sulla carta degli esami scientifici e delle tracce biologiche. I rilievi sui vestiti e sul corpovittima sono stati affidati ai militari del Ris di Parmaì. Ora gli investigatori hanno iniziato a profilare il Dna di diversi abitanticittadina bergamasca, in particolare quelli che abitano in via Castegnate,è avvenuto il delitto. Ma non solo, a essere convocati ancheche erano vicine alla donna. “Hanno fatto il test del Dna a mia moglie e anche io mi sono sottoposto quando me l’hanno chiesto – ha riferito uno degli abitanti all’Eco di Bergamo che ha dato la notizia -. Per il test siamo andati in caserma.