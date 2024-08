Primavera al debutto | Fiorentina osso duro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) "C’è tanta voglia di giocare e confrontarci con questa nuova realtà e questo importante campionato. Siamo pronti e carichi e poi come sempre sarà il campo a mostrarci a che punto siamo in questo momento". Riparte labianconera di mister Campedelli, stavolta in1. Domani il, alle 17.30, al Morgagni di Forli, contro una delle formazioni più accreditate: la. "Sono soddisfatto di come è andata la preparazione precampionato, un periodo di cinque settimane di lavoro intenso che ci ha permesso di integrare i nuovi arrivati e di sviluppare sul campo nuove situazioni, oltre a migliorare affidamento e condizione fisica del gruppo – ha detto mister Campedelli –.