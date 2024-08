Numana la Madonna emerge dalle acque per l' Assunta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024), 15 agosto 2024 - Si è svolta ieri sera al porto turistico dila tradizionale “Festa della”, organizzata dalla Lega Navale Italiana Sez.e dal Comune dicon la collaborazione dei Traghettatori Riviera del Conero. La manifestazione prevede che la statua dellaemergadel porto, quest’anno l’incarico è stato dato al nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Ancona, la toccante cerimonia prosegue con tradizionale processione e Santa Messa all’interno dello spazio portuale concelebrata da S.E. Mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo. Al termine della celebrazione, la statua dellaè stata portata in processione in mare insieme alle imbarcazioni allineate in corteo per assistere allo spettacolo pirotecnico.