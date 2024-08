Naughty Dog il nuovo gioco sarà in prima persona? Lo suggerisce un annuncio di lavoro

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 15 agosto 2024) IldiDog potrebbe essere contraddistinto da una visuale in, stando a quanto suggerito da un recentedidel team di sviluppo americano a cui dobbiamo la serie di The Last of Us ed Uncharted. Come riportato da Game Rant, in questi ultimi giorni il team appartenente ai PlayStation Studio ha pubblicato undiche potrebbe aver fornito degli indizi in merito alla visuale deltitolo misterioso di PlayStation.Dog ha pubblicato undirivolto ad un designer che abbia una “comprovata esperienza nello sviluppo di videogiochi action adventure ino in terza”, passaggio questo che ha ovviamente alimentato le ipotesi circa la natura del prossimo