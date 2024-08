Mls | l’ex Dortmund Marco Reus firma per i Los Angeles Galaxy

Leggi tutta la notizia su sportface

calciatore e bandiera del Borussia, hato per i Losfino al 2026: lo ha annunciato lo stesso club di Major League Soccer (Mls). Il club ha ingaggiato il centrocampista, che era svincolato, con un contratto di due anni e mezzo fino alla fine della stagione 2026 di Mls, ovvero a novembre o dicembre., 35 anni, ha giocato ben 429 partite per il Borussiain 12 stagioni e ha sfiorato l'impresa in Champions League proprio nell'ultima finale.