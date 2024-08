Le foto che scatti con il tuo telefono possono farti guadagnare migliaia e migliaia di euro ecco come | il trucco della tiktoker

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Jade, una studentessa universitaria, ha scoperto un modo ingegnoso peroltre 20.000al mese: vendendo leche scatta con il suo iPhone. La sua storia è diventata virale su TikTok, dove condivide la sua esperienza e i suoi consigli con il nome utente @captured.by.jade. In uno dei suoi video più popolari, Jade spiegale aziende siano costantemente alla ricerca di contenuti visivi autentici e originali per le loro campagne di marketing e pubblicitarie. Lespontanee scattate con il cellulare, che molti potrebbero considerare poco professionali, sono proprio ciò che queste aziende cercano per connettersi con il loro pubblico. “Il tuo rullinografico può aiutarti adi“, afferma Jade, incoraggiando i suoi follower a cimentarsi nella vendita digrafie stock.