Lascia il figlio di 3 anni chiuso in macchina per andare con una prostituta

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 15 agosto 2024) Un padre hato suodi soli 3a chiave inper più di un’ora percon unaSe i figli comportano una responsabilità importantissima e devono rappresentare la priorità della nostra vita, quel che è avvenuto ad Hagen in Germania dimostra che non tutti lo hanno compreso. Tutt’altro. Martedì sera, intorno alle 21.00, alla polizia locale è arrivata la chiamata di un passante che ha denunciato l’abbandono di un bambino di soli 3. Questo raccontava di averlo visto sudare copiosamente in un seggiolino sul retro di un’auto parcheggiata. Al momento del suo arrivo sul posto ha rivelato ai poliziotti di aver visto la vettura chiusa con i finestrini aperti di appena un centimetro, spiraglio insufficiente per far circolare l’aria. L’uomo ha raccontato di non aver visto nessuno dei due genitori.