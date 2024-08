Joe Biden finge un vuoto di memoria dimentica il nome di Trump e lo insulta | Come si chiama? Donald Dump? – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 agosto 2024) Questa volta indecisioni e inciampi non hanno provocato sussulti tra i suoi sostenitori, che invece di trattenere il fiato si sono sciolti in una fragorosa risata. Nella sua prima apparizione con Kamala Harris dal 21 luglio scorso, ossia da quando si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca che ha spianato la strada dalla sua vice per raccogliere il testimone dei democratici, Joeha scaldato la folla con una battuta, ironizzando sul suo stato di salute che tanto ha preoccupato i suoi elettori. «siil tizio candidato contro di noi? Qual è il suo?», così si è rivolto alla platea il presidente statunitense,ndo di non ricordare ildi, il candidato dei Repubblicani alle elezioni del prossimo novembre. «? Non importa», ha concluso, dandogli più o meno del “rifiuto”.