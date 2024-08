Calciomercato Palermo nuovo nome all’orizzonte per l’attacco dei rosanero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2024) Unriguarda ildel. Il direttore Morgan De Sanctis avrebbe messo gli occhi su Tadeo Allende, attaccante esterno classe 1999 in forza al Celta Vigo. Allende, che ha passaporto italiano, è arrivato in Europa lo scorso gennaio firmando un contratto fino al 2028 con il Celta Vigo, club della Liga con cui ha collezionato 10 presenze, segnando un gol. In passato ha indossato anche le maglie del Godoy Cruz e Instituto ACC. L'articoloperdeiCalcioWeb.