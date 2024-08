Baseball Aaron Judge sempre più nella leggenda MLB | è il più veloce della storia a realizzare 300 fuoricampo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) Due anni fa realizzò ilnumero 62 in una stagione, superando il record storico di Roger Maris. Oggi, nel 10-2 rifilato ai White Sox, il fenomeno dei New York Yankee firma a modo suo una nuova pagina diMLB, mettendo a referto il 300esimosua carriera in sole 955 partite. Nessunoè stato piùdi lui a raggiungere questo traguardo. Battuto il record che precedentemente era detenuto da Ralph Kiner, che realizzò i suoi primi 300in 1.087 partite. Più indietrospeciale classifica altri nomi celebri delstatunitense: Ryan Howard (1.093), Juan González (1.096), Alex Rodriguez (1.117), Giancarlo Stanton (1.119), Harmon Killebrew (1.137), Mark McGwire (1.148), Albert Pujols (1.165), Albert Belle (1.171). “È un onore essere in un gruppo così speciale ed essere menzionato insieme a loro.