Volterra fantasy film festival | Per un territorio sempre più vivo

(Di mercoledì 14 agosto 2024) MONTECATINI VALDICECINA Preparativi in corso per il, primo in Italia dedicato ai cortometraggi emergenti del genere. L’evento si terrà a settembre e quest’anno giunge alla quarta edizione, e vedrà proiettati i migliori cortometraggi girati in Italia e nei paesi di tutti i continenti che sono stati inviati alla giuria dell’associazione Etruria Pro. La selezione è ancora in corso e vede in lizza molte creazioni, sia animate che con attori, provenienti da tutto il mondo. "Ringraziamo tutti i registi che ci hanno inviato i propri lavori - spiega il responsabile organizzativo dell’associazione Etruria Pro, Paolo Bartali – il nostro intento è renderepiùil nostro, nonchè premiare i talenti emergenti in quella che è a pieno titolo una Terra di Cinema come la nostra".