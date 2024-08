Un pubblico da primato Boom dei tifosi rossoblù | +47 per cento in un anno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sorpresa (relativa): l’della Champions ha moltiplicato i. Ma i numeri della ricerca annuale ‘Sponsor Value’ di Stage Up e Ipsos dicono altro: idel Bologna sono quelli che in serie A sono cresciuti di più, facendo registrare un incremento addirittura del 47 per. Giovanni Palazzi, dal suo osservatorio di Stage Up, di cui è presidente, come spiega il? "Ci sono tanti fattori da tenere in considerazione. Intanto i, rispetto al recente passato, sono diventati più mobili: i risultati incidono sulla passione, non c’è più la fedeltà immutabile dalla culla alla tomba. In più col moltiplicarsi di mezzi e piattaforme attraverso cui accedere al calcio oggi puoi essere un tifoso del Chelsea anche non abitando a Londra, perché comunque puoi avere accesso a tanti contenuti della tua squadra del cuore".