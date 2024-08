Un Lecce tutto nuovo Corvino rilancia ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Pantaleoconosce il calcio come pochi altri, e anche in questa sessione di mercato ha piazzato alcuni colpi particolarmente interessanti. Al solito, nomi per iniziati, come quello del classe 1997 angolano Kialonda Gaspar, pescato dall’Estrela Amadora, in Portogallo, e costato 2 milioni: fisico da corazziere, comporrà con Baschirotto una coppia centrale che, per chili e centimetri, non avrà eguali in A. Sarà efficace?da scoprire, intanto però Gaspar, nelle amichevoli estive, ha stupito e convinto.