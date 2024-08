Traffico Roma del 14-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità riapertura anticipata per la tangenziale est in direzione Salaria il tratto sopraelevato da viale Castrense a Largo Passamonti in direzione Salaria sarà di nuovo percorribile dalle 17 di venerdì 16 agosto apertura era prevista per lunedì prossimo fino alle 17 di venerdì la sopraelevata resterà chiusa nelle due direzioni poi proseguirà la chiusura del viadotto superiore da Passamonti a Castrense in direzione San Giovanni le altre notizie a Centocelle chiusa aluna carreggiata su Piazzale delle Gardenie da via Tor de Schiavi in direzione di Viale della Primavera a causa del cedimento della strada a Gianicolense invece terminati i lavori in via quasi la strada è stata riaperta tra via Odescalchi via vipera e intanto in via della Stazione Aurelia da questa mattina è chiusa la strada all’altezza di ...