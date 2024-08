Sport in tv oggi mercoledì 14 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2024)14, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Tanto tennis quest’, con il torneo di Cincinnati a catalizzare l’attenzione. Il Masters1000 sul cemento dell’Ohio vedrà i tennisti italiani coinvolti. Ci saranno gli esordi di Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi oltre che il secondo turno di Lorenzo Musetti, tra gli uomini, mentre tra le donne scenderà in campo Lucia Bronzetti (ripescata nel tabellone principale). Fari puntati anche sul ciclismo con il Giro di Polonia e in particolare il Tour de France femminile che regalerà nuove emozioni agli appassionati. In serata, ci sarà il grande calcio con la Supercoppa Europea tra Atalanta e Real Madrid.