Sophia Loren per i suoi 90 anni l’Academy organizza un evento esclusivo

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Articolo pubblicato mercoledì 14 Agosto 2024, 15:01 Grande attesa per l’più sentito di settembre. Il 20 del prossimo mese la regina del cinema italiano, e non solo,compirà 90. Per festeggiare la celebre attrice la più prestigiosa accademia oltreoceano, ha deciso di renderle omaggio.of Motion Pictures di Los Angeles L'articolo, per i90unproviene da Il Difforme.