Si sente male sbatte contro la porta di vetro e muore dissanguato

Non ce l'ha fatta un 77enne di Mugnano del Cardinale vittima di un incidente domestico. L'uomo, di Mugnano del Cardinale, è stato ritrovato in casae attorniato da vetri di unain frantumi. Non ci sarebbero dubbi sulla natura accidentale dell'episodio: secondo le prime ricostruizioni l'uomo, che era da solo in caso al momento del fatto, avrebbe accusato un malore accasciandosi al suolo endolavetrata. Nell'impatto si sarebbe tranciato un'arteria. A trovare il corpo privo di vita dell'uomo i suoi parenti che hanno avvisato i soccorsi. Sul posto anche i Carabinieri per avviare tutti gli accertamenti del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.