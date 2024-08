Ponte Morandi 6 anni fa il crollo | 43 Le vittime Mattarella | Le responsabilità devono essere definitivamente accertate

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 14 agosto 2024) “Le” per ildeldi Genova “”. Così Presidente della Repubblica Sergioricordando ildelavvenuto 6fa 14 agosto 2018. 11.36 del mattino. Ogni italiano ricorda con uno strappo al cuore quelle immagini di dolore, rabbia e profonda tristezza. A Genova crolla il: 43, molti sfollati, due quartieri distrutti. A settembre, esattamente l’11 attesa la ripresa del maxiprocesso con la conclusione dei controesami dei consulenti di Aspi e Spea, 58 gli imputati, 324 le persone ascoltate, 16069 le pagine che contengono le trascrizioni degli atti portati in dibattimento., 6fa la tragediaLa sentenza di primo grado potrebbe arrivare non prima della metà del 2025.