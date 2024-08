Plotone rosso per liberare i migranti assalto delle toghe di sinistra al governo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Boom di richieste di magistrati dell'Anm che chiedono di trasferirsi per andare negli uffici di quei tribunali che si occupano di immigrazione. Parliamo dei fronti più «caldi», Sicilia in primis, dove vengono lavorate le pratiche di fermo dei. Il luogo ideale dove possono essere "liberati" quei clandestini che altrimenti verrebbero rimpatriati. Così lerosse tornano in azione contro il. Tema "scottante" da quando giudici come Iolanda Apostolico, del foro di Catania, e altri suoi colleghi, non hanno convalidato il trattenimento degli stranieri che si trovavano nel Cpr di Pozzallo, in provincia di Ragusa, di fatto liberandoli e permettendo loro di fare perdere le proprie tracce.