Lorenzini ancora al vertice Bronzo ai Mondiali di pesca

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Non è riuscito questa volta a salire sul tetto del mondo, ma il terzo posto che gli è valso una medaglia dinon è cosa di tutti i giorni. Protagonista assoluto il giovane aretino Alessandro, già tre volte campione del mondo disportiva. Ad inizio agosto - più precisamente il 9 e 10 agosto - Alessandro è stato convocato con la squadra azzurra. La chiamata in nazionale è arrivata in occasione della competizione mondiale riservata in questo caso agli under 15 che si è svolta in Serbia, per la precisione a Bela Crkva su un braccio morto del fiume Danubio. Quello di Alessandro è stato "unun po’ amaro per la nazionale Italiana che alla prima manche si trovava in seconda posizione sognando il metallo più prezioso appena dietro alla Francia e seguita dall’Olanda" come lui stesso ha ammesso.