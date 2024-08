La sea glass manicure è la nail art perfetta per Ferragosto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) I vetrini della spiaggia sono sempre affascinanti: quale modo migliore per omaggiarli se non creando unaart apposita? Molto d’effetto e semplice da realizzare, la seaè un must have soprattutto ora che ci avviciniamo a. Per ladell’ultimo minuto infatti è, se ancora ci sono onicotecniche disponibili. Ma anche da ricreare in autonomia in realtà è più semplice di quello che si pensa. Seaper la spiaggia Per realizzare questaart è necessario avere degli smalti jelly, perfetti per l’estate. L’effetto viene bene con una sola passata, per ricreare la trasparenza tipica del vetro. La parte realistica sta sicuramente nel top coat opaco, per avere un finish matte. Si possono anche sovrapporre più colori, oppure scegliere un colore diverso per ogni unghia.