Il Ferragosto solidale della comunità di Sant' Egidio con i rifugiati e i senzatetto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 14 agosto 2024) AGI - In un tempo segnato da troppe guerre, si moltiplicano le iniziative del "diin diverse città italiane. Di amicizia c'è bisogno, soprattutto in questi giorni estivi in cui, chi è fragile, sente di più non solo il caldo, ma soprattutto la solitudine. Persarà un "solidarietà", pieno di appuntamenti che rappresentano una risposta all'abbandono, all'aumento del costovita e alla rassegnazione di tanti. Il 15 agosto si moltiplicheranno quest'anno i momenti di incontro e i pranzi, coronati dalla tradizionale cocomerata, a Roma e in altre città italiane, per gli amici di sempre: anziani soli, persone senza dimora, migranti, alcuni dei quali giunti con i corridoi umanitari e ormai integrati.