Estate 1944 nella storia | Dall’eccidio alla libertà

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un cartellone intenso. Per ricordare l’orrore vissuto dal territorio 80 anni fa. Fucecchio fu teatro di una delle più terribili stragi della seconda guerra mondiale avvenuto il 23 agosto: l’eccidio del Padule. "44, èp il nome della rassegna, si snoderà dal 22 agosto al 15 settembre e alle commemorazioni dell’eccidio legherà la celebrazione della Liberazione di Fucecchio, avvenuta il primo settembre. "Graziecollaborazione di istituzioni, associazioni, cittadini e cittadine abbiamo organizzato una rassegna dedicatamemoria di quei giorni di paura e speranza - commenta l’assessorememoria Alberto Cafaro -, giorni fondamentali per la nascita della nostra Italia, repubblicana e democratica". Le celebrazioni prenderanno il via con la veglia in programma a partire dalle 21.