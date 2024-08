E se calcolassimo la classifica del campionato come nel Mondiale di Formula 1?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Scordatevi per un momento ladi Serie A, persiamo abituati a calcolarla, con i tre punti per la vittoria eccetera. E se la rivoluzionassimo? E se la facessimo diventareildiUno? Con un “campione” per ogni giornata e un incentivo per le squadre che segnano più gol. E’ la proposta di Francisco Pedroche, ricercatore presso l’Istituto di Matematica Multidisciplinare dell’Università Politecnica di Valencia, presentata alla Conferenza IMM 2024. Ha fatto un certo scalpore in Spagna, ne scrive El Mundo. In pratica, spiega il giornale spagnolo, “il metodo consiste nell’ordinare, in ogni giornata di, le squadre in base ai risultati ottenuti nelle partite in proporzione alla differenza reti, dando la priorità alle squadre che segnano più gol.