Costumi in stile Fifties | come indossarli e abbinarli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Iinnon passano mai di moda, anzi: ogni anno che passa diventano sempre più glam! Ecco qualche idea di look suinanni ’50: perché ci piacciono In un mondo in cui sembra andare sempre più di moda tutto quello che lascia scoperta la maggiore percentuale di pelle possibile, idal gusto anni ’50 ci ricorda che il nostro essere eleganti non dipende affatto da quanto scopriamo, ma da quanto sappiamo gestire il nostroe la nostra figura in un modo che ci rappresenta. In più, loè un evergreen che non stanca mai, che, riadattato e rivisitato, è sempre contemporaneo, non solo per ida bagno! A chi stanno bene Dal momento che iinanni ’50 sono più coprenti, riescono a valorizzare una bella varietà di fisionomie, in particolare quelle morbide.