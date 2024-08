Chi vincerà la Premier League? Anteprima quote offerte e pronostici

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 14 agosto 2024) 2024-08-12 10:00:29 Ecco quanto riportato poco fa: Lainizierà il 16 agosto, quando il Manchester United ospiterà il Fulham nella partita inaugurale di venerdì sera all’Old Trafford. Come di consueto, i tifosi prepareranno i loroin vista della nuova stagione e le squadre migliori della divisione pianificheranno il loro approccio per cercare di spodestare il Manchester City. La squadra di Pep Guardiola punta a vincere il quinto titolo consecutivo, ma squadre come l’Arsenal e il Liverpool sperano di fermare i campioni nel loro cammino. C’è molto altro in gioco oltre al primo posto in: di solito sono in palio i quattro posti in Champions. Continuate a leggere per scoprire inla nuova stagione, scoprire i potenziali vincitori e scoprire il meglio del resto, in vista di un’altra campagna attesissima.