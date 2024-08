Calcinacci e rifiuti edili scaricati vicino ai cassonetti | multa salta per un’importante ditta pontina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La Polizia Locale di Latina ha intensificato le operazioni per contrastare l’abbandono dispeciali, concentrandosi su casi di degrado ambientale nel centro città. Nei giorni scorsi, un operaio di una nota società di costruzioni è stato sorpreso a smaltire illegalmentee scarti di cantiereaidi via Montebello, una zona già nota per problemi di abbandono di. Denuncia e provvedimenti legali L’operaio è stato denunciato sul posto, e anche l’amministratore della società è stato segnalato alle autorità. L’autocarro utilizzato per l’illecito è stato sequestrato con l’intento di procedere alla confisca. Questo intervento fa parte di una più ampia iniziativa della Polizia Locale per reprimere gli illeciti ambientali.