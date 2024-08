Bancomat gli italiani ritirano 1 mld al giorno Boom di prelievi nel 2023 Pagamenti digitali ultimi in Europa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un miliardo di euro alprelevato daglial: se nel 2022 il contante prelevato si è attestato a 350 miliardi di euro, nel, dopo un anno, la cifra è salita a 360 miliardi, pari a 10 miliardi in più (+2%), incremento che sale a 18 miliardi se si considera che nel 2021 isi erano attestati a quota 352 miliardi: in sostanza, quasi un miliardo di euro viene quotidianamente ritirato dagli Atm (automated teller machine). La pandemia, dunque, non ha spazzato via il contante in Italia e le banconote sono ancora tanto amate dagli: il nostro Paese, infatti, è ultimo nell’area euro per l’utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal cash: con appena 200 operazioni medie pro-capite eseguite con carte di credito, bonifici e assegni, la Penisola si dimostra molto affezionata alla moneta di carta.