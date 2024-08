Addio a Maurizio Breschi volto genuino dello sport Aveva 59 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Pistoia, 14 agosto 2024 – “Oltre che un uomo di calcio, era un vero amico”. Viene ricordato così dai tantissimi che lo hanno conosciutonoto del calcio dilettantistico pistoiese, che è venuto a mancare nella serata di lunedì a soli cinquantanovea causa di un brutto male che in poco tempo lo ha portato via dall’affetto dei suoi cari. Una scomparsa che colpisce da vicino tante società della nostra provincia, in cui, nel corso della propria carriera, ha ricoperto svariati ruoli. Dall’allenatore al direttore delle varie formazioni giovanili, sempre con la passione che era uno dei suoi tratti caratteristici.