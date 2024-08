WWE | Gli American Made si allargano Ivy Nile demolisce Maxxine

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 13 agosto 2024) Dopo il turn heel, Chad Gable ha trovato nuovi alleati nei Creed Brother (Julius e Brutus) dando vita agli. La faida con gliAlpha è in corso, anche se i Wyatt Sicks da qualche tempo hanno preso di mira proprio Gable. Quest’ultimo ieri notte non è stato presente a Raw, a causa dei postumi del match proprio contro i Wyatt di settimana scorsa, apparendo soltanto via satellite. In compenso glihanno lasciato il segno. Ivysi unisce agliIeri notte a Raw gli(Julius Creed e Brutus Creed) hanno affrontato gliAlpha (Otis e Akira Tozawa) portando a casa la vittoria. La loro vittoria è stata favorita da un aiuto esterno. Ivy, infatti, ha aggreditomettendola fuorigioco creando così il diversivo che ha permesso ai fratelli Creed di portare a casa il match.