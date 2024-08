Trump attacca l’Europa | Dovete pagare per la guerra in Ucraina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) Durante un’intervista su X, la piattaforma precedentemente nota come Twitter, Donaldha espresso critiche aspre nei confronti dell’Unione Europea e della NATO, affermando che l’UE si starebbe “approfittando” degli Stati Uniti negli scambi commerciali. “Noi li difendiamo con la NATO: dovrebbequanto noi” per l’assistenza fornita all’, ha dichiarato l’ex presidente degli Stati Uniti. “Avevo messo in guardia Putin”ha poi sostenuto di aver avvertito Vladimir Putin dal nonre l’, ribadendo che se fosse stato lui alla Casa Bianca, l’invasione russa non sarebbe mai avvenuta e Israele non sarebbe statoto. In questo contesto, ha rilanciato l’idea di un sistema di difesa simile all’Iron Dome per gli Stati Uniti, sottolineando il rischio di una possibile “Terzamondiale”.