Taxi volanti elettrici a Los Angeles | il nuovo progetto di Archer Aviation

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 13 agosto 2024)ha annunciato un piano ambizioso per lanciare una rete dia Losentro il 2026 La startup, specializzata in velivoli eVTOL (decollo e atterraggio verticale elettrico), mira a rivoluzionare la mobilità urbana in vista dei grandi eventi sportivi che la città ospiterà nei prossimi anni, come i Mondiali di calcio del 2026, il Super Bowl del 2027 e le Olimpiadi del 2028. L’obiettivo principale diè ridurre drasticamente i tempi di percorrenza nella città, famosa per il suo traffico congestionato. Grazie aidi, spostamenti che normalmente richiedono 2-3 ore in auto potranno essere effettuati in soli 10-20 minuti. La strategia dell’azienda è quella di sfruttare le carenze infrastrutturali di Los, dove molti altri progetti non saranno completati in tempo per gli eventi sportivi.