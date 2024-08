Sharp power e diseducazione Le Olimpiadi di Parigi 2024 viste da Butticé

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 13 agosto 2024) Le, di, ma anche dell’Europa senza la Russia, si sono appena concluse. Sono state un indubbio successo sportivo italiano, con 12 medaglie d’oro, 13 d’argento e 15 di bronzo. Ma se contiamo il numero di medaglie, vediamo che quelle vinte dagli atleti dei 27 Stati membri dell’Ue sono ben 309, rispetto alle 126 degli Usa ed alle 91 della Cina. Prova che l’Unione europea è non solo la prima potenza economica mondiale, ma anche la prima potenza sportiva. Dove lo sport può essere un valido termometro per misurare la salute di un popolo e, in particolare, della sua gioventù. Ma l’Ue, se davvero unita, sarebbe anche una potenza militare. Con un bilancio per la difesa che, sommando quello dei singoli Stati membri, supera quello della stessa Cina, oltre che della Russia.