Rimosso il semaforo Arriva la rotonda

(Di martedì 13 agosto 2024) I residenti di via Don Minzoni e i pochi bressesi rimasti in città se ne sono accortindo nella zona nord della città in questi primi dieci giorni di agosto: in sostituzione dello storico impianto semaforico, completamentecon le relative aiuole stradali, c’è una piccola, costituita da new jersey rossi e bianchi, all’altezza dell’importante incrocio tra via Vittorio Veneto e, appunto, via don Minzoni. Niente di definitivo. Si tratta semplicemente di un’opera infrastrutturale provvisoria per consentire, anche in questo tratto di via Vittorio Veneto, l’apertura dei cantieri per la realizzazione della nuova tranvia "Milano-Seregno". Il rondò permetterà di regolare i flussi veicolari in arrivo da Cusano Milanino, dal centro di Bresso e dal vialone del campovolo, lungo via Don Minzoni.