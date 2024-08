Ossessione glicemia | negli Stati Uniti spopola il conta zuccheri

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 13 agosto 2024) L'ultima moda arriva dagli. Il sensore per misurare laè l’ultimo accessorio di tendenza, tra gli sportivi amatoriali che vogliono tenere sotto controllo i livelli di zucchero del sangue (raramente un vero professionista perde tempo e soldi in esami non necessari), ma anche tra tutti coloro che vogliono cercare di non «esagerare» con gli. Accade, dove presto non sarà neanche più necessaria la ricetta per acquistare il sensore. Così, le aziende Abbott Laboratories e Dexcom si preparano ad allargare il mercato anche ai non diabetici. Sensori per diabetici, un mercato in espansione Entrambe le aziende hanno ottenuto l’autorizzazione della Food and Drug Administration per commercializzare i dispositivi, la Dexcom sta persino pensando di offrire degli abbonamenti a meno di 100 dollari al mese e venderli online.