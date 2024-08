Orsi | Età media Inter alta? Conta il contesto vedi Mkhitaryan!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) Nandosi è espresso sull’etàdei giocatori dell’, che risulta un po’. Ma per l’ex giocatore non è un problema:l’esempio.– Su Radio Radio Mattino Sport e News si parla dell’etàdell’un po’. L’vento di Nando: «Dipende dal tipo di gioco che ha la tua squadra, l’è una squadra che ti favorisce anche perché è una squadra che ti attacca in avanti. Quindi, devi correre meno e devi essere intelligente nei tempi di inserimento.nello stretto è bravissimo ancora, a 32 anni non dimentichi come dribblare o come inserirti. Ovvio che se trovi una squadra che si mette dietro e poi riparte, lì qualche difficoltà i giocatori con più età potrebbero averla.